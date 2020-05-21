先前高雄市副市長李四川也會跟韓國瑜開直播，與支持者互動。(圖/本報資料照，翻攝韓國瑜直播)

川伯一席話，全場都紅了眼眶．．．韓國瑜也回應了！比特王出任務議會系列。(影/Bit King比特王出任務YT)

高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日投票，韓國瑜15日晚透過影片正式表態，呼籲韓粉，6月6日那天不要去投票。對此，許多韓粉看到了，有YouTuber就剪輯近期高市議會的影片，高雄市副市長李四川在那時罕見吐露內心話語，細數高雄這一年來的改變，其中一席話更是讓許多韓粉都紅了眼眶。

李四川15日也轉PO了韓國瑜的內心話，李四川表示，「民主是尊重多元、擁抱自由的，我們擁有表達自己意見的權利和方式。我們不激化、我們不對立，請各位支持韓國瑜的好朋友，6/6那天不投票、不參與任何政治活動。在保持防疫安全的前提下，我們一起出門遛遛，用我們的力量支持高雄在地的商家，幫助在疫情中苦撐的人們。」

YouTuber「Bit King比特王出任務」就剪輯近期高市議會的影片，李四川在那時罕見吐露內心話語，細數高雄這一年來的改變，其中所提到的「務實建設」，讓高雄的工務運作重新快速轉動起來。

李四川也提到，「從產業轉型再造、改善422.1萬平方公尺市區重要道路、24萬盞路灯智慧化、恢復治水防洪設施整治、優化公共運輸網絡、六大住宅輔助、5年内更換老舊監視器及消防車輛、一區一特色共融公園等等計畫」。

YouTuber「Bit King比特王出任務」在臉書PO了這支影片，寫說「上班中別看，因為會哭哭！」。挺韓大將杏仁哥也轉發了這則影片，許多韓粉看了，紛紛留言「好感動，淚水忍不住了」、「真的很心疼這麼努力，認真打拼的高雄市府團隊，韓市長，川伯，加油~」、「李副市長感動，高雄需要你們繼續改革創新！」、「如果高雄人真的這麼沒有是非，這輩子不會再踏入高雄」。

(中時電子報)