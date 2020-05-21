因應新冠肺炎疫情，勞動部推出「安心即時上工計畫」，希望受影響的勞工有短期工作可做。屏東縣首波釋出514個職缺，推介上工率高達近97％，這個月推出第2波400個職缺，目前已有140多人上工，十分搶手。

縣府4月13日釋出首波514個職缺，目前已推介上工498人，上工率96.88％；14日起再釋出第2波400個職缺，主要集中在各國中小學及各鄉鎮公所，至19日已有143人上工，比率達35.75％。

縣府勞動暨青年發展處長林德輝表示，屏東縣規畫的職缺都很「務實」，像是配合防疫期間，替出入公共場所人士量測額溫、環境消毒等工作，另外還有行政文書等庶務作業，大多較無技術門檻，很容易即時上工，因此上工率才會高。

新住民楊小姐在警察局大門擔任量測額溫的工作，她說她原本在零件工廠上班，因為疫情關係工廠訂單少了很多，因此被公司辭掉了。還好後來有政府的「安心即時上工計畫」，每個月有1萬2640元來貼補家用，不無小補。

縣府表示，凡登記當日前1年內曾有勞保投保紀錄的縣民，都可向各鄉鎮市公所公立就業服務台提出申請；相關資訊皆已公告於縣府勞動處及台灣就業通網站，勞工或企業主可逕自上網查詢或致電08-7534984、0800-777-888洽詢。

(中時 )