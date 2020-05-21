經濟部統計處20日公布4月外銷訂單，外銷訂單金額為385.3億美元，約新台幣1兆1522億元，與去年同期相比成長2.3％，亦創下歷年4月第3高紀錄，惟外銷訂單成長速度趕不上台幣升值速度，因此，用新台幣計算則是比去年同期減少0.3％。統計處表示，此次正成長主要是受惠於遠距商機崛起及新興科技應用持續擴展，科技類接單明顯成長。

此外，由於高度仰賴海外生產的資通訊產品接單成長，使4月外銷訂單海外生產比回升至56％，較去年同期增加5.2的百分點。

另外，按月來看，4月外銷訂單金額比3月減少17.3億美元，約新台幣517億元，下滑幅度4.3％；且1月至4月外銷訂單累季1427.7億美元，約新台幣4兆2693億元，較去年同期減少2％。

展望5月外銷訂單成績，統計處表示，目前經濟上不確定因素相當多，4月需求雖受到衝擊，但遠距商機需求強勁，使訂單呈現正成長狀況；那下個月有兩個決定性因素，一個是疫情是否控制，外國如果解封程度提高，需求就會稍微回升；另一個狀況是，遠距商機是否會延續到下個月。

(旺報 )