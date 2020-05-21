受疫情影響，屏東善導書院種植的鳳梨滯銷，書院希望更多善心人士訂購，協助院童籌措教育基金。（善導書院提供／潘建志屏東傳真）

受疫情影響，屏東善導書院種植的鳳梨滯銷，書院希望更多善心人士訂購，協助院童籌措教育基金。（善導書院提供／潘建志屏東傳真）

受疫情影響，屏東善導書院種植的鳳梨滯銷，書院希望更多善心人士訂購，協助院童籌措教育基金。（善導書院提供／潘建志屏東傳真）

受到疫情影響，屏東善導書院今年種植的鳳梨銷售狀況不理想，還有5、6萬顆待售出，書院希望更多善心人士訂購，協助院童籌措教育基金。今年受氣響影響鳳梨的外觀、好壞差異大，書院因此與大學合作，將次級品拿來製作鳳梨酥、酵素等加工品。

善導書院位於屏東高樹，除了針對弱勢家庭學童加強課輔、品德教育外，書院也打造農地，讓孩子親自種植鳳梨、番茄、玉米等，也讓弱勢家庭家長有工作，蔬菜水果義賣後做為教育基金，也讓孩子學習食農教育，了解自食其力的重要。

今年書院種植2甲多的鳳梨，預計收成12萬顆，至六月底採收完畢前，預計仍有5、6萬顆待售出。院長陳文靜說，今年受氣候影響，鳳梨的品質差異大，還好有高雄餐飲大學及樹德科大協助，將次級品製作成鳳梨酥，鳳梨乾、酵素、醋等加工品，減少損失。

她說，今年銷售成績仍待努力，希望更多善心人士訂購鮮果或加工品，「一箱鳳梨！一個未來！」讓孩子籌到來年的教育基金。一箱鳳梨20台斤約6至8顆，含運費950元，可上網站https：／／s.ccat.com.tw／G／3696？openExternalBrowser=1訂購。

(中時 )