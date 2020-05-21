周揚青和朋友開心在酒吧撞杯，心情看來不受影響。（圖／翻攝自IG）

羅志祥和周揚青分手後，選520發出一篇7000字懺情文，記錄兩人9年感情的甜蜜點滴，引外界猜測是否想求復合，並擔心女方會否心軟甚至回收他，稍早周揚青就在IG洩漏520行蹤，同時曝光心境。

羅志祥20日一早9點12分發布7000字的戀愛日記後，周揚青僅用小號在微博發文「早安」便沒回應，而在相隔14小時後，她於深夜再曝光行蹤，在IG曬出酒吧和點滴酒的照片，接著PO出4人撞杯的畫面，並配字「Happy 520」，心情看來不受前男友懺情文的影響，也似乎不打算回應小豬的深情告白兼道歉。

羅志祥520在微博發千字長文，回顧與周揚青的9年情，公開兩人交往的甜蜜點滴「一起經歷過成功的喜悅 一起面對過低潮的痛苦 我們也一起成長」，最後再向周揚青道歉：「因為這次的事情 讓我更懂得勇敢的面對 不去逃避 我要再一次的跟妳說 對不起 我錯了」。

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(中時電子報)