5月以來219家A股公司股東釋減持計畫 02:552020/05/21 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸A股自5月以來共219家公司股東公布減持計畫。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據中證網引述Wind數據顯示，截至5月20日晚上，大陸A股自5月以來共有219家上市公司發佈重要股東減持計畫，僅14家上市公司發佈重要股東增持計畫。 具體觀察分布產業，其中包含電腦、通訊和其他電子設備製造業，共涉及44家上市公司出現重要股東減持計畫；化學原料和化學製品製造業共38家上市公司重要股東減持；電氣機械和器材製造業36家；醫藥製造業共26家。 (旺報 ) #公司 #股東 #製造業 #上市公司 #計畫 也許您會感興趣 推薦閱讀 《營建股》小股東意見多 日勝生股東會聲聲慢 10:342020/05/18 財經 無薪假破2萬人 創10年新高 13:022020/05/18 生活 疫情衝擊Q1慘 上市公司第一季稅前獲利年減近二成 17:082020/05/18 財經 W股及第二上市公司納恒指國指選股範疇 17:372020/05/18 財經 《證交所》上市公司第1季稅前淨利衰退近2成 半導體業逆勢成長 17:222020/05/18 財經 小股東怒吼 大同應納外部董事監督 04:102020/05/19 產業．科技 埔里鎮啟動青年圓夢計畫 資助山城子弟安心向學 19:272020/05/19 生活 疫情陰影 首季製造業產值拉出連5黑 20:292020/05/19 財經 製造業連5黑 5G通訊看好 04:102020/05/20 財經焦點 《國際產業》日本5月企業信心恐創10年新低 10:002020/05/20 財經 兩岸熱門新聞 奇怪的大陸省分 古人不想去做官 日軍也不願占領 - 兩岸 - 旺報 蔡英文520就職演說 國台辦回應了！ - 兩岸 - 旺報 美參議員視頻賀蔡就職 魯比奧：陸休要考慮武統 - 兩岸 康熙一生不錄用3種人 但現代很多企業一直錄用 - 兩岸 - 旺報 台灣何以是可靠夥伴？美副國務卿點出關鍵因素 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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