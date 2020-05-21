據中證網引述Wind數據顯示，截至5月20日晚上，大陸A股自5月以來共有219家上市公司發佈重要股東減持計畫，僅14家上市公司發佈重要股東增持計畫。

具體觀察分布產業，其中包含電腦、通訊和其他電子設備製造業，共涉及44家上市公司出現重要股東減持計畫；化學原料和化學製品製造業共38家上市公司重要股東減持；電氣機械和器材製造業36家；醫藥製造業共26家。

(旺報 )