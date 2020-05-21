投資人樂觀看待經濟重啟，抵消市場對於疫情衝擊的憂慮，美國股市今天在科技巨擘領漲下收紅。

道瓊工業指數上漲369.04點，漲幅1.52%，以24575.9點作收。

標準普爾指數上漲48.67點，漲幅1.67%，收2971.61點，為3月6日來新高。

那斯達克指數上漲190.67點，漲幅2.08%，收9375.78點。

臉書今天股價上漲6.04%，創歷史新高。亞馬遜也創下歷史新高，上漲1.98%。

歐洲三大指數今天也跟隨美股漲勢，在科技股領漲下收紅。

倫敦FTSE 100指數上漲64.93點，漲幅1.08%，以6067.16點作收。

法蘭克福DAX 30指數上漲148.42點，漲幅1.34%，收在11223.71點。

巴黎CAC 40指數漲38.82點，漲幅0.87%，收4496.98點。

(中時電子報)