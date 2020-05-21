台中市中華路夜市今(21日)清晨驚傳疑似遭人縱火案件，火勢迅速延燒到台灣大道上的民宅，警消正在灌救中。據了解，目前有1名嫌犯已遭警方逮捕偵訊。

PTT上今天凌晨有網友PO圖，指台中市中華路一帶約3點多發生火警，火勢延燒附近民宅，消防人員搶救中。

(中時電子報)