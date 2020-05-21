台中中華路夜市驚傳遭縱火！1嫌被逮 06:312020/05/21 中時電子報 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中中華路夜市驚傳遭縱火 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市中華路夜市今(21日)清晨驚傳疑似遭人縱火案件，火勢迅速延燒到台灣大道上的民宅，警消正在灌救中。據了解，目前有1名嫌犯已遭警方逮捕偵訊。 PTT上今天凌晨有網友PO圖，指台中市中華路一帶約3點多發生火警，火勢延燒附近民宅，消防人員搶救中。 (中時電子報) #中華路 #驚傳 #火勢 #延燒 #台中市 也許您會感興趣 推薦閱讀 中市補助公寓大廈設充電站每站最高5萬元 10月15日截止要把握良機 18:202020/05/17 生活 獨／蕭敬騰驚傳揮別12年老東家 數億身價入閣環球唱片 19:142020/05/17 娛樂 台中設電動汽車充電站 補助5萬元 04:102020/05/18 地方新聞 阿富汗驚傳自殺炸彈攻擊 至少7死 22:092020/05/18 國際 30歲《暮光之城》男星驚傳過世 和女友陳屍公寓 09:212020/05/19 娛樂 重視小小主人翁 台中市打造兒童版國民運動中心 13:532020/05/19 生活 疫情影響銷日產量 台中市促銷文心蘭 14:552020/05/19 生活 港澳來台破萬人設籍 台中市成港人移居首選 17:352020/05/19 風格 港澳來台設籍破萬人 台中市成港人移居首選 17:352020/05/19 財經 華碩驚傳採購弊案 主動通報警方逮2名內賊 12:232020/05/20 社會 社會熱門新聞 前一秒說笑下一秒就走了 作家曝肺炎慘死痛苦 - 社會 豬肉張偷吃對面越南闆娘 摩鐵激戰16回 攤商全都知 - 社會 女記者「巨大車頭燈」閃瞎肥宅 竟是「學姊」輔大同學 - 社會 校花人妻讓企業高管無套中出 嗆綠帽夫：小王給1.2億！ - 社會 社會10點檔》「毒」蠍女美人計狠奪房產 「兩隻老虎」凌虐痴心男 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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