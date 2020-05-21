更新內容07:50》台中市中港路與中華路交叉口一家牛排館 21日凌晨疑似遭人縱火，火勢不斷延燒到隔壁，其中火鍋店、牛排館都遭波及，冒出濃濃黑煙，有3名傷者遭嗆傷送醫，大批消防人員正在現場佈水線撲滅火勢。火勢已延燒16戶，共救出9人，包括3名嗆傷的民眾，沒人受困。
中市消防局今天凌晨3點51分獲報，中華路一段一家牛排館傳出火警，立即調派遣中區、中港、大誠等分隊出動救災車36輛、113名消防員前往滅火，現場火勢猛烈，不斷向外延燒，共擴及16戶民宅，期間還有受困民眾在窗邊呼救，所幸都被救出。火勢在清晨6點多獲控制，但仍未撲滅。
消防局目前19歲女性、20歲男性送往澄清醫院平等院區救治，兩人嗆傷、意識清楚，另名65歲男子呼吸不順、輕微嗆傷，被送往台中醫院治療。
21日清晨有網友在社群網站《爆廢公社二館》直播，指台中市中華路一帶發生火警，火災發生約在21日清晨約3點多傳出遭人縱火，火勢目前不斷延燒附近店家，至今消防人員仍在搶救中，目前有1名嫌犯已遭警方逮捕。
(中時 )
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