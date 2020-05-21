新北市新莊凌晨發生婦人淋汽油引火自焚事件。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

夫妻吵架？新莊婦人淋汽油引火輕生（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新北市新莊區54歲蔡女與45歲男友21日凌晨疑因感情糾紛爆發口角，蔡女憤而拿出拿汽油淋滿全身，再持打火機自焚，全身有70％面積燒燙傷，被送往林口長庚醫院急救，目前仍未脫離險境。男友趕緊拿棉被救火，不慎遭燒燒傷，送往亞東醫院急救，無生命危險。

警方獲報，新莊區21日凌晨0時左右，萬安街蔡姓女子（54歲）與林姓男子（45歲），疑似因為感情糾紛爆發口角衝突，婦人一時情緒激動進屋拿汽油淋滿全身，再持打火機自焚，全身有70%面積燒燙傷，被送往林口長庚醫院急救仍未脫離險境。林男救火時也被燒傷，送往亞東醫院急救，無生命危險。

據了解，2人為同居情侶未登記結婚，平日均以打零工維生，常因細故多次發生口角，半年前搬到萬安街租屋處，但2人仍爭吵不斷，鄰居也曾多次報警協調，全案待警方調查釐清，警方也已通知鑑識前往現場採證。

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(中時電子報)