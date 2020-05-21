小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（21日）新聞重點。

【1】六核心戰略產業 建台灣品牌

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，蔡英文總統昨天宣布，將打造「六大核心戰略產業」，讓台灣成為未來全球經濟的關鍵力量，透過國內需求，來帶動產業發展。未來，也會視各產業的規模及條件組成國家隊，建立「台灣品牌」的全球戰略物資製造業，並且拓展到其他市場。

【2】明道外籍生 當奴工換學費

明道大學2018年以不實廣告招進40多位史瓦帝尼學生，並安排他們到冷凍工廠剝雞皮非法打工，政府發現後處理，但隱瞞未對外發布消息。40多位學生繼續留下來就讀，又爆發學雜費減免爭議，教育部、外交部與史國駐台使館人員13日大陣仗到明道大學調查，才讓這起奴工事件曝光。

【3】武漢解封 小明仍回不了家

武漢早已解封，滯留湖北國人也可自行搭機返台。然而2月時陸委會主委陳明通提到的「小明」故事，卻懸而未決，這些無法返台的陸配子女，仍滯留大陸無法上學。一位陸配說，兒子小杰因長時間無法返校，被同學貼上「武漢肺炎」標籤，甚至萌生放棄在台就學的念頭；杰爸則盼政府能以個案審查准駁方式，而非大刀一切以戶籍為判準，剝奪孩子受教權。

【4】勞保虧損像天坑 倒數8年破產

勞保基金連年虧損，加上今年新冠肺炎衝擊全球，截至3月底，整體勞動基金評價後收益數為負4712.5億元，收益率負11.16％，是2008年金融海嘯以來的最慘紀錄，勞保前3月收益數虧損757.7億元、收益率為負10.33％，今年政府撥補的200億僅是杯水車薪，連塞牙縫恐怕都有點困難。

【5】羅志祥520懺情文謀洗白

羅志祥（小豬）與大陸網紅周揚青4月底宣布分手後，被周揚青怒揭私生活不檢點，還與旗下女藝人有不正當男女關係，且經常舉行「多人運動」，重挫形象。小豬5月20日（諧音我愛你）在微博、臉書洋洋灑灑寫下近7000字長文，訴說交往9年的懺情文，再度向周揚青認錯。外界解讀小豬此次發文是為洗白「渣男」形象、挽救演藝事業，更是謀復合前奏，周揚青埋不埋單成為關鍵。

(中時電子報)