近年房市交易平平，法拍市場卻顯得熱絡，本刊調查，原本禁止出售「閉鎖期」的合宜宅，透過買賣雙方私下協議價格，假造債權證明，即可利用法拍解套，目前翻漲價差已來到近1倍，還能輕鬆避開房地合一稅，業者預估「法拍市場中的合宜宅，8成都是假債權。」

5月中，新北地方法院上下午各有一件「浮洲合宜宅」進行法拍，記者前往實際了解，果不其然2物件皆順利脫標，拍定平均單價35.7萬及36.94萬，較3年前每坪19.5萬承購價，價差翻倍簡直是暴利。政府為照顧弱勢購屋所推的合宜宅，已淪法拍套利的新獵物。

為一探合宜宅在法拍市場正夯的實況，記者一早便到新北地方法院，只見代標業者忙著發送當日投標檢索，上午10筆案號、下午19筆案號，「浮洲合宜宅」就各占1筆，儼然已是法拍市場上的常客。

上午物件位於浮洲合宜宅A6區14樓，52.48坪，1拍底價1500萬，不點交，拍賣原因清償票款。最終，C姓自然人以1660萬得標，平均單價35.70萬。經查，這名C姓自然人就是開本票的人，即債權人。

環境優美的板橋浮洲合宜宅，具有超大棟距，通風採光佳，是不少購屋人心儀的社區。（圖／報系資料照）

「通常因為一般債權人多設定第2順位後(第1為銀行)，為了避免多數款項被銀行拿走，所以有時也會選擇進場投標，日後再出手轉售將本金拿回來。」一旁的業者解釋，債權人自己進場投標的情況在一般案件中不算少，但在合宜宅法拍的比例中卻特高。

下午標售物件同樣是浮洲合宜宅A6區4樓，33.42坪，1拍底價1060萬，一樣不點交，拍賣原因為清償票款，此物件已進入2拍，底價848萬，有2組投標，最終L姓自然人以1018.9999萬得標，平均單價達36.94萬。

拍定後，代標業者們現場一陣交頭接耳。記者好奇詢問，一旁業者解釋，「另外一組就是先講好的(暗指假債權)，債權人就坐在那，沒標到。」原來得標者是半路殺出的買家。

「合宜宅標最多，板橋(浮洲)最厲害，大家心知肚明怎麼操盤。」代標業者不願多談細節，只說到社區都有貼廣告，「『李代書』是那區做最大的，你打電話去他就會告訴你。」

以上拍賣原因皆為清償票款，並判定不點交。得標價含車位。資料來源：寬頻房訊（製表：林榮芳）

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