原本存在禁止出售「閉鎖期」的合宜宅，透過買賣雙方私下協議價格，假造債權證明，即可利用法拍解套，甚至可以大賺1倍左右的暴利，還能輕鬆避開房地合一稅，合宜宅儼然淪為「法拍套利」的新獵物。
合宜宅是政府為平息高房價民怨照顧弱勢族群，而推出低於市場行情的住宅產品，讓符合資格的民眾抽籤取得，全台除了浮洲合宜宅，另一案為林口A7合宜宅，為防止抽中戶炒作房價，特定下5到10年禁止出售的「閉鎖期」。
本刊調查，浮洲合宜宅和林口A7合宜宅，合計至今已有79件進入法拍市場。由於林口A7合宜宅的閉鎖期只有5年，2021年後即可自由買賣，法拍物件已漸漸減少；總戶數高達4009戶的浮洲合宜宅，閉鎖期長達10年，目前只過了2年，預估未來透過法拍解禁的數量，成長空間大。
寬頻房訊統計，浮洲合宜宅2017年首度流入法拍市場共3件，2018年7件，2019年24件，今年至今已達11件，幾乎是倍數增加。
值得注意的是，不只流入法拍的件數遞增，拍出價格更是不斷創新高。其中，4月22日一筆24樓物件，坪數64.13坪，M姓自然人於2拍時以1988.1萬元得標，平均單價37.62萬，創下歷史新高。
「屋主當時以每坪19.5萬元購入，標脫價最高來到37.62萬元，平均獲利都有5成甚至將近1倍。」業者估計帳面落袋的價差高達835萬元。
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(中時電子報)
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