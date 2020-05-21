原本存在禁止出售「閉鎖期」的合宜宅，透過買賣雙方私下協議價格，假造債權證明，即可利用法拍解套，甚至可以大賺1倍左右的暴利，還能輕鬆避開房地合一稅，合宜宅儼然淪為「法拍套利」的新獵物。

合宜宅是政府為平息高房價民怨照顧弱勢族群，而推出低於市場行情的住宅產品，讓符合資格的民眾抽籤取得，全台除了浮洲合宜宅，另一案為林口A7合宜宅，為防止抽中戶炒作房價，特定下5到10年禁止出售的「閉鎖期」。

本刊調查，浮洲合宜宅和林口A7合宜宅，合計至今已有79件進入法拍市場。由於林口A7合宜宅的閉鎖期只有5年，2021年後即可自由買賣，法拍物件已漸漸減少；總戶數高達4009戶的浮洲合宜宅，閉鎖期長達10年，目前只過了2年，預估未來透過法拍解禁的數量，成長空間大。

林口A7合宜宅是法拍市場的常客，明年轉售期限將至，將可自由買賣，流入法拍的數量已趨緩。（圖／周志龍攝）

寬頻房訊統計，浮洲合宜宅2017年首度流入法拍市場共3件，2018年7件，2019年24件，今年至今已達11件，幾乎是倍數增加。

值得注意的是，不只流入法拍的件數遞增，拍出價格更是不斷創新高。其中，4月22日一筆24樓物件，坪數64.13坪，M姓自然人於2拍時以1988.1萬元得標，平均單價37.62萬，創下歷史新高。

「屋主當時以每坪19.5萬元購入，標脫價最高來到37.62萬元，平均獲利都有5成甚至將近1倍。」業者估計帳面落袋的價差高達835萬元。

以上拍賣原因皆為清償票款，並判定不點交。得標價含車位。資料來源：寬頻房訊（製表：林榮芳）

法拍累計件數統計時間，為2016年～2020年5月中。資料來源：內政部營建署、寬頻房訊（製表：林榮芳）

更多 CTWANT 報導

【扶弱變套利3】現買現賺還能增值＋避稅 業者曝合宜宅法拍暗黑玩法

夏日最強 TOP4口袋底妝名單 包括口袋縮時底妝、遮瑕、粉餅、蜜粉餅超完整

IU以歌悼故友〈eight〉MV超催淚

(中時電子報)