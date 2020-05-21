「合宜宅法拍屋」拍定價在下跌的大盤中逆勢向上，不斷刷新歷史高價，原來合宜宅一旦進入法拍市場，即可破解政府設下的轉賣「閉鎖期」。

記者在法院遇到一名年約50歲的太太，「我朋友住在浮洲合宜宅，覺得環境好也想買一戶，特別親自到法院觀看標售、和業者打聽物件。」她對整套「玩法」似乎已做足功課。

合宜宅閉鎖期的破解之道為何？寬頻房訊發言人徐華辰說明，「買賣雙方先私下協議好價格，再利用簽訂本票，以償還票款為由，『故意讓房子被法拍』，同時，事先做假租賃契約，讓法院判定為不點交，『買賣不破租賃』，可阻絕潛在買方，在無人競標而流標後，債權人就可行使承買權承受；若擔心有人搶標，債權人也可主動參與競標。」

寬頻房訊發言人徐華辰表示，不少人趁著搬入浮洲合宜宅前，假造「債權證明」法拍資產。（圖／張文玠攝）

徐華辰透露，合宜宅進入法拍市場後，存在一個「套利模式」。假設第一手屋主以每坪19.5萬元承購，後來買賣雙方私下協議每坪30萬元成交，第一手屋主「絕對賺到」；透過「協議假債權」購入的第二手買家，若未來以低於法拍得標價出售（例如法拍得標價每坪35萬元，第二手屋主只賣每坪34萬元），不但可以賺到差價，帳面上還是「賠售」，可以輕鬆避開房地合一稅。「相較周邊房價和5字頭的江翠北側新重劃區，浮洲合宜宅的第二手未來還是有漲價空間。」

在暴利的吸引下，浮洲合宜宅法拍數量及價格越來越高，有業者大膽預估，「目前在法拍市場中，8成都是假債權、假交易」，因為這些物件都有「一拍或二拍成交」、「不點交」、「拍定價高」、「清償票款」的共通點。

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(中時電子報)