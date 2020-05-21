為一探浮洲合宜宅究竟有什麼魅力，記者實地走訪，社區環境清幽、棟距超寬敞，一樓進駐店家雖不多，全聯、7-11、早餐店、蔬果店已撐起基本機能。隨機訪問一名住戶，他也知道社區有人透過法拍轉售，「朋友曾經去問過(業者)，但好像程序很複雜，且價格越來越高，所以作罷。」

「浮洲合宜宅位於板橋核心生活圈，離亞東醫院捷運站距離最近約600公尺，又有65快速道路，交通及生活機能十分完善，是不少人嚮往的住宅環境。」優美地產捷運亞東加盟店店長吳柏儒分析。

浮洲合宜宅有意釋出的2房法拍物件較少，大多是3房以上在流通，圖為2房。（圖／翻攝自日勝幸福站官網）

「以目前拍定每坪37萬來說，符合市場行情，要在捷運板南線上找到5年內電梯大樓，以及這樣條件的社區其實不容易，想進住的不在少數。」吳柏儒說，一般購屋都有可能發生入住後坪數太小或不滿意等各種狀況想脫手，合宜宅也一定會有，只因政府訂定限售年限，讓有買賣需求的民眾必須透過不正常管道滿足需求。

「當初抽籤時，就有不少投資客找親友人頭來卡位，後來地下室梁柱裂縫結構安全有疑慮爆發退訂潮，補上的住戶也有不少是投資客，現在都在等著透過法拍套利，只是流程複雜、眉角多，還配對到買家，還要找到對於房型、坪數、樓層都能配對的買家，其實不容易，因此業者分工很細，有人專找買方，有人專找賣方，才有機會促成買賣。」另一位業者說。

優美地產捷運亞東加盟店店長吳柏儒。（圖／吳柏儒提供）

既然媒合這麼不容易，浮洲合宜宅流入法拍件數至今還能累積45件，可見需求市場有多大。業者預估，目前合宜宅法拍屋的投標者，自住與投資約各佔一半，「買賣雙方都有很大的需求量，尤其當初不是投資心態進場的一般屋主，也會因為有利可圖而心動主動找上業者了解『怎麼賺』？」

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(中時電子報)