本刊調查，原本禁止出售「閉鎖期」的合宜宅，透過買賣雙方私下協議價格，假造債權證明，即可利用法拍解套，目前翻漲價差已來到近1倍，還能輕鬆避開房地合一稅，業者估「法拍市場中的合宜宅，8成都是假債權。」

當初政府為了照顧弱勢族群，加上平息高房價民怨而推出合宜宅，讓符合資格的民眾以抽籤方式取得遠低於市場行情的住宅產品，但最終投機客及不良業者利用政府政策美意炒房，實在不樂見。

2015年，浮洲合宜宅因地震梁柱龜裂，一樓承購戶卻無法加入退場機制，憤而抗議並提出集體訴訟，目前一樓店面已回收再銷售。（圖／報系資料照）

「如果買賣交易價格可以達37萬，為何所有權人不再跟銀行貸款即可解決手邊財務問題？」吳柏儒點破這些因私人借貸流入法拍的物件，顯然刻意為之。他說，如果當初政府有明令未住滿10年，就以當初價格退還並繳交使用期間租金，合宜住宅炒房問題或許可以改善。

如何防堵合宜宅遭有心人法拍？營建署管理組副工程司陳志銘解釋，「如果特別立法限制合宜宅不得法拍，那對債權人或是當初提供房貸的銀行不公平；也可能會有人心存僥倖不付房貸。」

「我們相信95%的人都還是守法，不應該為了5%的人立法，讓真正守法的人也變成受害者。」陳志銘坦言，立法防堵可能影響多數人權益。「未來不再規劃出售式住宅，改推只租不售社會住宅做政策調整。」

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(中時電子報)