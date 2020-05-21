蔡英文總統昨（20）日展開第二任總統任期，美國國務院同一天宣布，出售台灣18枚MK-48 AT重型魚雷及相關設備，這筆軍售案總價值高達1.8億美元。

美國國務院政治軍事局（U.S. Department of State's Bureau of Political-Military Affairs）20日發布新聞稿，指出國務院已經批准出售台灣18枚MK-48 AT重型魚雷及相關設備，美國國防安全合作署同一日也已經將這筆可能的軍售案通知國會。

新聞稿指出，台灣除向美方要求購買18枚MK-48 AT重型魚雷外，另外也包含相關備料、支援測試設備、運輸設備、訓練文件、後勤支援等，總價值高達1.8億美元。

美國國務院政治軍事局約在2小時前在官方推特宣布授權此一軍售案，1小時後又連發3條貼文，祝賀蔡英文總統展開第2任任期。

(中時電子報)