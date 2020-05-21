昨520總統就職典禮，顧立雄正式接任國安會秘書長，名嘴李正皓透露顧立雄的「殺手本色」，在黨產會、金管會時期，大刀連砍國民黨主動脈、葉克膜，下手夠狠又夠準。

主持人劉寶傑在政論節目《關鍵時刻》中提到，顧立雄過去所有訓練、經歷都跟國安無關，可是蔡英文把他放在這個地方，過去（李正皓）是國民黨的，跟他有太多交手的經驗。

李正皓表示，顧立雄到黨產會時，好像跟黨產會沒什麼關係，到金管會，好像也覺得他跟金融管理沒什麼關係，可是他真的是「殺手本色」，下手夠狠又夠準。

回憶當初顧立雄怎麼整國民黨，李正皓表示，他一上任馬上中投跟欣裕台的資產全部凍結，共156億，中投跟欣裕台等於是國民黨的大動脈，專門幫國民黨輸血，每年約提供20億，再加上政黨補助款等其他收入，國民黨每年有22到24億可以使用，16億給人事費，7、8億做黨務運作，所以國民黨當時是完全依賴中投跟欣裕台的，黨產會4年內可以把中投、欣裕台搞定，「等於是把國民黨主動脈剝離」。

李正皓說，「差不多了吧，你做人要有點分寸吧」，沒想到馬上下一步，國民黨458筆特種房屋土地、面積73萬平方公里，公告現值92億的土地全部查封，這些等於是國民黨的微血管，當時國民黨自豪的，每一里、每一區都有地方黨部，那些土地就是特種房屋土地，後來親眼看到一個個被查封貼封條。

顧立雄接著下一刀砍救國團跟婦聯會，李正皓指出，救國團56億、婦聯會385億，「這等於是國民黨最後的葉克膜」，也凍結，顧立雄在黨產會2年的時間，國民黨的主動脈、微血管、葉克膜，全部被他拔得乾乾淨淨。

「那我想那你夠了吧」，李正皓沒想到顧立雄轉到金管會，每個銀行都是大銀行，沒那麼好處理，但在顧立雄上任最後一天，也就是520，金管會還一次罰了8家金融機構，共2580萬元，「最後一天還要砍」，所以他今天去國安會真的很可怕。

(中時電子報)