韓國瑜呼籲支持者監票，目的是什麼？下一步提出罷免無效之訴？

面對罷韓投票，高雄市長韓國瑜日前除委任律師向法院提出「暫時停止執行」，也透過影片呼籲支持者「不投票、只監票」。律師賴瑩真認為，韓鼓勵監票，真正的目的在投票後提「罷免案通過無效」之訴。

賴瑩真認為，照常理來說，候選人都會鼓勵支持者盡量出來投票，展現態勢。韓鼓勵支持者前往監票，應該是準備依《公職人員選舉罷免法》第118條提「罷免無效」之訴，或第124條提「罷免案通過或否決無效」之訴。

「罷免無效」就是韓陣營日前主張「就職1年後才能罷免、連署人名冊不實」，但賴瑩真認為，若罷免投票過關，韓陣營下一步會提「罷免案通過無效」之訴，理由應該是「票數不實、偽造投票結果」，屆時票數計算、圈票方式都會被嚴格檢視。

賴瑩真分析，屆時「罷免案通過或否決無效」勝訴將是韓保住市長職務的唯一希望。但為了避免訴訟期程超過市長任期，韓也可向法院提出「定暫時狀態假處分」，確保市長職務延續、直到判決確定為止。

面對罷韓投票，賴瑩真仍呼籲大家盡量出來投票，並尊重他人投票權。賴瑩真也提醒，投票前一晚10點過後，比照選舉投票，不能有宣傳罷免的行為，當天投票者也不可穿著有宣傳意味的服飾或布條，以免觸法。

(中時 )