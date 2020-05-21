高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，投票倒數不到1個月，日前韓國瑜針對罷免一事首度表態，呼籲韓粉不要去投票。對此，有媒體認為韓國瑜這招是要號召韓粉監票，藉此推算出終同意罷免的人數是否等於得票數。

韓國瑜日前對「罷韓案」正式表態！對於罷韓，他個人完全尊重，他強調高市府團隊，第一，不貪汙，第二，不炒土地，第三，不包工程，全心全力為高雄且清廉，他相信很多市民都能感受到。呼籲所有的市民，在6月6號這天，拜託不要來高雄，來了也不投票，來監票就好，「不激化、不對立」。

對於韓國瑜喊出「監票不投票」的呼籲，港媒《中評網》指出，韓國瑜已把罷韓戰場轉為隱形戰場，只要在罷韓公投當天，韓陣營若能掌握全高雄1823個投票所的投票人數，就可推算最終同意罷免人數是否等於得票數。因此，現在全台韓粉已開始組織串連，要在每個高雄投開票所監票，若萬一發現全投開票統計僅50萬人投票，可開出同意罷免票數竟有60萬時，這就代表過程出現重大紕漏，後續罷韓官司還有得打。

(中時電子報)