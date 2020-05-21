羅志祥520當天突然在社群網站PO出7000多字長文，細數交往9年來的甜蜜點滴，向前女友周揚青懺悔，被推測是想復合甚至求婚的前奏，而有粉絲團便趁此熱度舉辦投票「羅志祥和周揚青復合嗎？」，沒想到羅志祥當場被抓包投下贊成票。

羅志祥被抓包投票「贊成復合周揚青」。（圖／微博）

該粉絲團舉辦投票「羅志祥和周揚青復合嗎？」，沒想到羅志祥竟投下贊成票，當場被眼尖粉絲抓包，該粉絲團更釋出多張截圖，證明該帳號有著官方認證的黃勾勾確實是羅志祥本人無誤，甚至還錄影證明增加可信度，不過有粉絲就跳出來替他緩頰，表示羅志祥曾有過手滑按錯投票無法取消的案例，不過多數人仍認為應該是羅志祥放不下周揚青，才做出此讓人難以理解的舉動。

周揚青與友人慶祝「520」。（圖／周揚青IG）

昨天正逢「2020520」放閃日，而周揚青不僅在IG限時動態分享與友人到酒吧同歡的影片，並寫道「Happy 520」，看來心情絲毫不受影響，此外對於羅志祥7000多字懺悔長文，至今仍尚未做出任何回應。

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(中時電子報)