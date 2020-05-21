這該叫病人眼睛看哪裡？新冠肺炎疫情全球延燒，就連高緯度的俄羅斯也不例外。不過最近其首都莫斯科南部的圖拉市（Tula），有一家醫院的男性病房裡，卻出現了疫情爆發以來，最讓人莞爾又害羞的畫面。原來是該醫院裡的一名女性護理師，因為覺得穿防護衣「太熱了」，竟在透明防護衣裡頭，只穿著內衣內褲，就開始幫患者進行護理工作。但因為她的穿著實在太大膽了，導致她後來受到醫院的紀律處分。

從曝光的照片中可看到，該名女性護理師年約20多歲，她在近乎透明的的醫療防護衣下，只穿著白色的內衣內褲，就開始為住院患者進行護理工作。據了解，這名女性護理師告訴她的醫院主管，會在工作只穿著內衣褲就上陣，是因為穿著防護衣實在「太熱了」，所以裡面才會只穿內衣，對於成為偷拍焦點，她則表示，沒有發現防護衣竟然會如此透明！

雖然這名穿著暴露的女護理師情有可原，但當地的衛生主管部門仍認為這名女護理師，已經違反制服規定，因此做出紀律處分。而這名女護理師的主管對衛生部門的陳述，一開始先說這名女護理師是穿內衣，後又改口說穿泳衣，目前她所任職的醫院，將會展開進一步調查。

不過當時有一名在場的病患說，當時他所處的新冠肺炎病房內，沒有人對該名護理師的穿著提出質疑或異議，不過當下他看到，的確覺得「有一點點尷尬」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)