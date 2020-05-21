台灣不動產採登記主義，即使雙方合購，但房屋僅登記一人名下，所有權人有權獨立處分資產；若登記兩人名字，只要有一方拒不配合，房子也賣不掉。情人購屋糾紛不少，為確保雙方權益，可採「反設定」或是「預告登記」的方式，當一方有變掛，另一方則能受到相對保障。

情人購屋糾紛最常見的是男方出錢登記女方名字，分手時女方認定「贈與」，男方堅持是「借名登記」，因此鬧上法院。因此建議婚前購屋時，為確保雙方權益，可採「反設定」或是「預告登記」的方式，當一方有變掛，另一方則能受到相對保障。舉例來說，不動產若男方出資，但登記女方的名字，男方可以反設定抵押權在權狀上，雙方寫契約去公證，如果到時婚結不成，女方又不返還房子，男方可以強制執行，權利有保障。另外若是有共同出錢的雙方，則須將匯款往來的單據留存下來，作為金流證據。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，除購屋糾紛外，面臨現階的大環境，情侶購屋以經濟考量為優先，其他貸款事宜、購屋時機、區域選擇以及產品都要特別留意。江怡慧表示，情侶購屋建議以考量「經濟最實在」、「先省荷包」為主，畢竟是二人共同且甜蜜的負擔，申請貸款時，可由經濟條件佳或是工作收入穩定者為「房貸借款者」，因為借款人如果是百大、千大企業的員工或是收入高且穩定者，或是有軍公教身分者，銀行在審核貸款時，通常可以取得較優惠的條件著手。

在選購房屋時，首要「量力而為」，也就是先衡量家庭所得、居住需求及負擔能力，再加上目前國際經濟情勢受疫情影響，部分企業因此變動，輪休、無薪休假致使所得減少，建議準新人購屋更精打細算、顧自己的荷包，不妨優先考量近工作地點或交通便利地區與生活機能良好的市中心區域。建議先鎖定較低總價、較小坪數住宅為目標，這樣不僅可以早日擁有自己愛的小窩，尚還可以搭配政府優惠房貸的好處，趁目前貸款利率調降之際，享有輕負擔的最佳時機。

(時報資訊)