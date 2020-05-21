新冠肺炎重創觀光產業，觀光局委託相關公協會辦理人才培育課程協助紓困，卻傳出爽賺課程費、以會員優先報名，以及便當菜色陽春、講師資格問題等諸多爭議亂象。對此，觀光局表示將強化事前審查，並啟動落實辦訓實地抽查機制，以維持辦訓品質。

觀光局表示，紓困人才培訓補助由相關辦訓單位提出補助申請，需核實發放給雇主或參訓人員轉型培訓費，其他辦理課程相關經費編列亦有相關標準規定。上述經費均屬辦訓單位「支出」，且應依規定在辦理完竣1個月內，檢附支出原始憑證及相關證明文件申請核銷。

同時，觀光局已在於行政資訊網人才培訓問答中，說明申請補助單位不可僅開放會員參訓，且應優先錄取從未參訓人員。而辦訓單位向學員收取報名費用屬於補助「收入」，若經核銷結案後有結餘款，應全數繳回觀光局，未繳回將依法追繳，避免有賺取課程費情事。

針對辦訓單位提供便當菜色、講師資格等問題，觀光局表示，訓練課程補助案需由辦訓單位檢具申請書及計畫書，向觀光局提出申請，經書面審查辦訓單位資格、課程安排及經費編列等，符合前揭要點規定及相關規範，才會核准辦理。

觀光局強調，針對經費支應、預邀請授課講師等，辦訓單位均需依核准申請案內容辦理，不可擅自變更，便當菜色及預邀請授課講師等則屬自行規畫事項，並無特別規範。若學員有意見，可向辦訓單位反應、或將意見載明於滿意度調查內，供辦訓單位日後檢討改進。

為維持辦訓品質，觀光局表示將強化辦訓實地檢核機制，已安排勤務派員至現場瞭解，不定時辦理現場抽查核作業及紀錄，做為導正部分亂象及辦理核銷參據。另外，亦將發函各主要辦訓的觀光產業公協會，要求務必切實依相關規定及提交的課程計畫辦理。

(時報資訊)