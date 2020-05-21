降雨示意圖。(氣象局)

今天西南風增強及滯留鋒面影響，各地有陣雨或雷雨，中南部豪大雨。氣象局表示，今天下午至周五(5/22)全台有雨，中南部留意持續性降雨，並有局部豪雨以上等級降雨發生。氣象專家吳德榮也指出，今明兩天雷雨胞或中尺度對流系統更容易被激發，出現「致災性」降雨機率也提高。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」說道，今、明兩天滯留鋒北移，因為西南風增強，讓大氣更不穩定，更容易出現雷雨胞或是中尺度對流系統，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨)發生，同時致災降雨的機率也高。中南部迎風面山區受西南風與地形的強迫舉升作用，讓雨勢加成。

吳德榮說，周六(5/23)滯留鋒南移，各地仍有陣雨或雷雨，不穩定區域往南調整，中南部仍有雨勢。周日(5/24)滯留鋒南移到巴士海峽，北部、中部可見陽光、白天氣溫升高，偶有局部短暫降雨；南部距離鋒面較近，仍有局部大雨或豪雨。

(中時電子報)