高雄市長韓國瑜的罷免投票將在6月6日登場，外界視為這是民進黨對韓國瑜的「終局之戰」，目標要一舉殲滅這個自2018年來的心頭之刺，而有學者指出，在民進黨罷免韓國瑜之後，下一個目標將會是台北市長柯文哲。

柯文哲從2018年選前正式與民進黨分道揚鑣，更2019年創黨，台灣民眾黨一口氣成了全台第三大黨，如此迅速的發展在民進黨眼中肯定是不小的威脅。台師大政治研究所教授曲兆祥指出，民進黨從在野出生，「是一個從街頭裡面戰鬥出來，拚命出來的一個政黨」，而這樣的一個政黨永遠都需要一個敵人來維持內部的團結。

曲兆祥表示，過去民進黨的這個「敵人」一直都是國民黨，民進黨也在對抗國民黨的過程中不停壯大，但現在國民黨萎縮了，恐怕韓國瑜將會是民進黨最後一個代表國民黨的敵人。

而民進黨在擊敗國民黨後，下一個目標肯定就會是柯文哲所領導的台灣民眾黨。曲兆祥分析，對於民進黨而言，柯文哲永遠都會是個敵人；而柯文哲面對即將到來的攻勢，勢必得結合非民進黨的勢力，才有能力更上層樓。

(中時電子報)