520就職大典，即便已經採購了9輛新款奧迪A8L，蔡總統還是搭舊車前往典禮現場，中天新聞獨家掌握，未來即將退休的舊車將轉移給前總統馬英九搭乘。對此馬辦強調，尊重國安單位安排，520馬英九沒出席就職典禮，但卻形成蔡總統座車，跟馬前總統座車的520另類交棒。

一早約8點50分，總統蔡英文抵達總統府，細看車牌A開頭的車號，仍是過去四年所搭乘的舊款，不過副總統賴清德則是搭乘2020年新採購的A8L，則是以B字母做為車牌開頭。

隨著新採購的9輛A8L正式啟用，未來這些2016年採購、即將汰換掉的舊車，將提供給馬英九辦公室使用，取代從2008年使用至今的BMW740，馬英九座車七系列520卸任，將改由蔡總統的奧迪接替維安任務。對此馬辦表示尊重國安單位安排，不過專家透露，換車可有大學問。

前國安局上校李天鐸：「那這個辦法（車輛管理手冊）規定，警備的車輛是7年（使用年限），她如果坐七年的話（任期八年），後面坐到7年再換又麻煩，所以他們特勤就是總統新上任就買一批。」

前國安局上校解釋，按車輛管理手冊，警備車7年就必須汰換，而蔡總統2016所採購的奧迪，2023年便會到期，但任期到2024年，當中會有一年空窗期，勢必得在2020年提前採購，但對於要價2500萬的「梅克爾」級A8L SECURITY特殊防彈車款，則繼續沿用並未汰換。

不過事實上，馬英九所使用的BMW740，原本2012年的採購款式早已超過7年年限，甚至在公開場合多次發生拋錨故障問題，因而換為2008年採購的12年老車，維安考量下早該換車，如今終於等到A8L轉讓，也形成難得雙英同款座車的有趣景象。

(中時電子報)