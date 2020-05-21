高雄市長韓國瑜因面臨罷免案，讓台北市長柯文哲夫人陳佩琪發聲抱不平，也使得藍、白的關係再度浮上檯面，桃園市議員王浩宇從一份近期曝光的民調指出，國民黨、民眾黨已組成「新泛藍陣營」，「反對罷韓的態度，已經趨近一致」，引來不少網友留言評論「我就是綠營支持民眾黨的！別亂發言，滾出去民進黨」。

王浩宇今(21日)在臉書表示，他最新民調發現，「國民黨、民眾黨支持者反對罷韓的態度，已經趨近一致、兩黨光譜的同質性也越來越高。而國民黨近年來不斷流失年輕支持者，這些討厭民進黨的年輕藍營選民，現在逐漸往民眾黨靠攏」。

他透露。民眾黨，已經幾乎沒有綠營支持者，6月6日多數民眾黨支持者將跟韓國瑜站一起。儘管如此，民眾黨＋國民黨的支持度總和，只剩下25%上下，而民進黨跟泛綠小黨總合則超過50%。王浩宇並強調，反觀國民黨、民眾黨，到現在還在那邊吵「統獨是假議題」，卻忽視民進黨早已從台獨路線走向「親美抗中」路線。

但諷刺的是民進黨立委先前才在立院自提、自撤修《兩岸條例》、甚至打算修憲，而引發軒然大波，無視蔡總統520就職所可能碰到的難處。

不少網友看完王浩宇貼文，紛紛留言開酸，「討厭民進黨的人，很大的原因是因為你！」、「王浩宇跟民進黨組成綠共扣帽聯盟了？」、「我就是綠營支持民眾黨的！別在亂發言好嗎，滾出去民進黨」、「哇賽…多麼自大的自說自話呀」。

(中時電子報)