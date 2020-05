總統蔡英文20日展開第二任期,關於未來兩岸關係走向,引起國際關注。知名國際事務期刊《外交政策》一篇文章指出,正是北京的鷹派讓蔡英文取得選舉大勝,如果大陸領導人真的希望和平統一,他們需要採取相互尊重的路線,否則只會越快將台推向獨立,屆時「台灣共和國」恐取代「中華民國」。

這篇由美國外交政策委員會中國研究高級研究員、聖母大學基夫全球事務學院的副教授艾森曼(Joshua Eisenman)撰寫,並刊登在《外交政策》的文章〈北京正快速地把台灣推向獨立〉(Beijing Is Pushing the Taiwanese Toward Independence Hard and Fast)中分析,520宣布就職的蔡英文已成為北京的頭號敵人,而所屬的民進黨的政治立場也早已視中華民國(台灣)是一個獨立國家,並非中國大陸的一部分,此一觀點也獲得大部分民眾認同。

該文指出,北京加強對香港的控管以及台北與華府關係的強化,都促進了蔡的大勝,但她的成功背後最重要的動力仍是台灣的自主認同。就在今年2月的一份民調顯示,有83%的台灣民眾自認為台灣人、而非中國人,將較於去年6月只有56.9%自認台灣人,但這種蓬勃發展的自主意識仍讓堅持「台灣是中國不可分割的一部分」的北京十分厭惡。

該文分析,自1949年國民黨政府遷台之後,兩岸之間的中國代表權爭議不下,更在如發展中國家之間等國際承認上,陷入了金錢外交競爭。不過台灣新一代對民主認同持續增長,開始視此為兩岸差異的關鍵,而北京卻變得更加咄咄逼人,以獨斷的方式強調對台主權;此外,北京權力的增長,更加速施壓或買通世界各國政府,讓其對台灣獨立政府視而不見,例如在蔡的首任內讓台灣7個邦交國斷交,或者近期的新冠疫情危機中,北京嘗試一切所能不讓台灣在實質上參與世界衛生組織。

該文表示,這些在大流行中仍有增無減的對台鐵腕手段,不斷侵蝕國民黨的立足點。例如北京一向批評蔡不接受「九二共識」,但在去年新年演說中,中國大陸國家主席習近平將「九二共識」定義為「在一個中國原則基礎上達成『海峽兩岸同屬一個中國,共同努力謀求國家統一』的九二共識」,即使是親中的國民黨也無法接受這種改變,一度被迫考慮放棄對概念的支持;加上台灣選民目睹了香港「反送中」運動,許多香港人民因追求政治權力而遭受壓迫,更讓國民黨在政治生存上,必須改變其訴求。

該文稱,未來北京若持續隔離台灣並威嚇其2400萬人民,可能要會重新考慮其後果。此一路線已讓上百萬台灣人確信,唯有正式獨立才是這個島嶼唯一可行之路。而蔡英文也並非煽動群眾者,她審慎地選擇兩岸政策,小心不過度張揚有川普政府的支持,也沒有拒絕「中華民國」,即使在愈來愈多台灣人認為「『中華民國』是出於中國,故視其為外國」此一事實存在之下。

該文指出,對於北京來說,明智的舉動是與蔡英文以及推動她兩次當選的民進黨政府接觸,在兩岸之間尋求權宜之計;不過,比起要解該此難解之結,北京對施壓更有興趣,原因除了內部對「統一不可避免」與分離主義的罪惡等傳統教育之外,大陸內部民族主義的高漲與好鬥的網民,對大陸領導階層也造成了壓力,迫使北京不得不對台採取攻勢。

該文最後指出,當大陸領導人們持續緊縮台灣,並摧毀台灣政府的話,越來越多台灣居民偏向「台灣人自主意識」,讓「台灣共和國」恐有朝一日取代現今的「中華民國」,不過習近平和他的同志可以透過對台灣採取更靈活的方法,包括給予台灣人民應有的空間和應得的尊重,並尋找適當方式讓北京與台灣民選政府坐下來談討論雙邊實質關切問題,否則對台和平統一的承諾,仍持續從北京的指間溜走中。

