小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（21日）財經重點。

【1】以賽亞研究：華為對台積電下急單 約貢獻營收4億美元

美國祭出華為新禁令，以賽亞研究（Isaiah Research）最新供應鏈調查發現，華為確實對台積電下急單，然因台積電產能限制（7奈米已滿載），華為海思鎖定5奈米、12奈米製程產品，總值約4億美元，同時，考量平均三個月生產前置時間，台積電投產啟動應至6月，趕在9月中前全數出貨。

【2】15檔外資狂敲、官股丟

外資連二日回頭買超台股89億元，八大官股券商則反手逢高連二日賣超23億元，操作明顯出現「外資買、官股丟」的對作情形；篩選外資連二日買超五千張以上個股有聯發科（2454）及緯創（3231）等15檔個股，其中，更有高達八檔遭到官股券商賣超二千張以上。

【3】華為補庫存 京元電旺到Q3

美國政府對華為實施最新貿易限制，法人認為承接華為海思測試訂單的京元電（2449）將受衝擊，股價在法人賣超下3個交易日大跌近15％。不過，華為已展開全面性晶片庫存回補動作，並將測試業務由晶圓代工廠轉單至京元蘇州廠，同時擴大對聯發科（2454）等第三方晶片供應商採購，帶動華為海思以外的測試訂單轉強。總體來看，京元電的華為負面影響已大幅淡化，營運仍看旺至第三季底。

【4】華為禁令衝擊PA三雄 寄望5G手機＋陸基建

美強化禁令追殺華為，供應鏈遭殃，PA三雄穩懋（3105）、宏捷科（8086）及全新（2455）遭外資看壞，三雄近日股價黯淡。穩懋董事長陳進財表示，目前第二、三季沒有影響，惟待禁令內容、定義等細節釐清後才會明朗；法人表示，因5G手機需求總量不變，而大陸地區5G基建如火如荼，供應鏈並不悲觀，如宏捷科年底前不受影響。

【5】４月外銷訂單 疫外連二紅

再度超乎預期！經濟部統計處20日公布4月外銷訂單統計，金額為385.3億美元，年增2.3％，連續兩個月正成長，且訂單金額創下歷年4月第三高。統計處表示，受惠遠距商機崛起及科技應用擴展，科技類貨品接單明顯增加，整體表現較預估來的好。

(中時電子報)