雖週二美股修正，週三台股在日、韓股上漲，及520總統就職演說的期待下，以上漲32.32點的10892.76點開出後，就震盪盤堅，在9:51來到當日最高的10933.98點後就開始震盪盤軟，似乎又重蹈過去520就職演說前見當日高點的覆轍。

所幸在防疫股、LED、設備股、自行車等族群表現下，加權指數終場以上漲47.36點的10907.80點作收，漲幅0.44%，成交金額1692.76億元。三大法人合計買超62.93億元，外資買超42.77億元、投信買超10.31億元、自營商買超9.85億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

1.量能：價漲量縮，觀望氣氛趨濃，指數恐要持續來回震盪，才能化解上檔年線~半年線壓力。

2.均線：站穩短天期均線(5日、10日、20日線)之上，有利短多再次上攻年線~半年線壓力區。

3.技術指標：KD死亡交叉後，K、D開口第二天縮小，若能出現黃金交叉，指數有機會再創本波反彈新高。

近期加權指數回檔在20日線均有支撐，可視為短線強弱勢分界，未跌破20日線前，短多續強，而短天期均線(5日、10日、20日線) ，若能重回多頭排列，可望再創本波反彈新高。

(時報資訊)