屏東40歲張姓婦人日前掉入詐騙集團網路交友陷阱，詐騙集團盜用網路照片，在FB上自稱是葡萄牙富商「齊茲尼」（ZIDZNI），在網路上不斷以甜言蜜語取得婦人信任後，騙他現在因患重病住院，將不久人世，因為深愛婦人，所以要把970萬美金的遺產留給她，並委託律師來辦理遺產轉移。

詐騙集團一邊假扮富商、一邊假扮律師，分飾兩角來詐騙婦人，同時製作精細的假「護照」、「醫院證明」及「遺產轉移證明」以取得婦人信任，張女不疑有他，19日至台銀屏東分行匯款6550英鎊（約新台幣24萬元）到柬埔寨，因不斷在櫃檯前滑手機，引起行員注意，並通報派駐台銀的保七員警前來關心。

張女深信只要把這24萬的手續費匯過去，她就能拿到這970萬美金的遺產，保七員警與臺銀人員不斷勸說，天下沒有這麼好康的事情，而且這個富商人在葡萄牙，律師在英國，卻要妳匯款到柬埔寨，這根本就不合理。

再者這個律師說會來台灣找妳，但現在疫情期間，外國人也管制不能進來，這些都是他們騙錢的說詞，並通報轄區屏東分局民族派出所員警一同前來勸說。

在6名員警與1名行員，7個人1個小時不斷拿出案例馬拉松式的勸說下，婦人才恍然大悟這是一場網路交友詐騙，十分感謝員警與台銀行員幫她守下這24萬元的辛苦錢。

(中時 )