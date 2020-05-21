更新內容）台中市中華夜市今天凌晨發生大火延燒16戶，消防人員搶救9人，其中4人嗆傷送醫，警方現場逮捕疑似縱火的27歲林姓男子，林男在案發前在中華路附近遊蕩1小時多，1名店家覺得相當可疑報警，警方抵達現場，附近即傳出火勢，警員當場當他壓制帶回調查，因林男情緒激動精神不穩定，目前仍無法深入訊問釐清案情。

據了解，林男身上並無酒味，警方追問縱火原因時僅回應「心情不好」，他時而激動、時而低落，精神情緒不穩定不願配合警方訊問。警方從第一警分局大誠派出所先初訊後，將他送往分局偵查隊調查。

中華夜市附近攤販林立，大多屬木造攤位，凌晨3點多約是夜市收攤時間，火勢一發不可收拾。有攤商指出，有看到林男疑似持瓦斯桶縱火，全案警方深入調查中。

中華夜市附近道路及台灣大道路段封閉管制，附近道路交通一度陷入混亂。

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(中時 )