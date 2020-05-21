520就職典禮，副總統賴清德正式上任，不過外界也關注，他是否會代表民進黨角逐2024年總統大選。對此，網友分析，目前還沒有副總統、行政院長當上總統的案例，認為賴清德恐已無緣2024，不過有人則認為，不是完全沒機會。

PTT網友gaygay5566表示，自從1996年民選總統以來，還沒有副總統、行政院長當上總統，被賦予這兩個職位根本可以說已經提前出局了，且「副總統要權力沒權力，如果總統施政不力會連帶掃到副總統， 如果在任內蠢蠢欲動，又怕會讓總統產生警戒心理」，認為賴清德當副總統，基本上已經宣告出局2024。

不過，網友dotZu則分析，民進黨上次執政時，新潮流主要都走「老二哲學」的路線，都是接任祕書長，然後一當就可以當很久，而不去爭取首長，像是吳乃仁、邱義仁，表面看來秘書長好像不是很大的位子，但是實權還是蠻大的，「兩仁」的作風可能就是不要太出風頭，這樣反而容易做事，但賴清德似乎沒有學習到「老二哲學」的作風。

dotZu指出，以前若說推派台北市長，最快想到的強棒就是賴清德，但2018年賴清德一念之差，不選台北市長，現在說到雙北選舉最強棒，已不會把賴清德列入考慮了，當初賴清德如果去當行政院秘書長或總統府秘書長，或許不會落到這下場，「但是要求要接行政院長，是賴清德親自要求的。賴就是要裡子、也要面子，結果到最後兩方都落空」，但4年變化還是很多。

其他網友表示，現在談誰是下一任民進黨總統候選人還太早，「賴選下任總統的機率還是很高」，認為賴清德還未完全出局。

(中時電子報)