近幾天受鋒面影響，台灣一直下雨，胸腔暨重症醫師黃軒指出，下小雨的時候最易形成氣溶膠傳播，若在適當溫度下，水滴恐攜帶數千種的細菌，約能存活1個多小時，因此建議不管是晴天、雨天都要戴口罩。

黃軒醫師表示，實驗室研究下雨時3種土壤細菌是否會形成氣溶膠傳播，結果土壤在30度以下的氣溶膠數量最多；雨滴落在沙質粘土時，液滴還會產生更多的氣溶膠；若雨滴以每秒1.4至1.7公尺的速度落下時，氣溶膠更高，約是小雨的強度。

黃軒醫師也引述一則研究指出，雨滴中細菌的量多寡受土壤溫度、土壤類型、土壤細菌密度和雨滴撞擊速度影響，其中以小雨速度墜落、在熱帶地區相似的溫度下，水滴會釋放出最大量的氣溶膠，攜帶多達數千種的細菌，約可存活1小時。

黃軒醫師說，這種空氣傳播的細菌，又被風吹，就會飄到更遠的地方，可能會傳播一段很長的距離，再落到地面上，到一個新的土壤位置上，等待下次的雨，帶她們尋找新的感染宿主。

不過，黃軒提醒，一般民眾只要保持「戴口罩、勤洗手」的習慣，被土壤飛起來的細微病菌要感染的機率不會太高，因此呼籲，無論是雨天或晴天，都要記得防疫新生活的措施。

最後黃軒醫師也補充「雨水味道的真相」，根據美國MIT 團隊為了解雨滴在乾燥大地升起的味道，利用高速解析度攝影機拍，發現下落的水滴與地面接觸時，會在地面上捕獲微小的氣泡，氣泡上升並通過水滴破裂，從而形成大量噴霧較小的水滴或氣溶膠，該小組提出，雨水味道可能是潮土油（petrichor）的味道。

根據1964年澳洲科學家在「自然」雜誌發表的研究，乾旱氣候的植物，衛生存會滲出由保護水分流失，這些油和土臭素（細菌代謝物）一起釋放到空氣中，變成許多人口中常說的下雨的味道。

(中時電子報)