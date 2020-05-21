外傳高雄市長韓國瑜若遭罷免成功，副市長李四川將準備上場救援。李四川則對此傳聞駁斥，更強調自己的戶籍還在新北，不會參選補選。有媒體指出，李四川在兩大考量下，決定全力拯救韓國瑜。

台灣首次直轄市長罷免案將於6月6日在高雄登場，外界評估罷韓過關機率不低，高雄已進入「後韓國瑜時代」。對此，國民黨也對後續局勢展開布局，在補選人選方面，藍營內部人士直言，希望能勸進李四川出來選，因為李為屏東人，南部民眾接受度可能會較高，且李四川行政經驗豐富，是較務實、中道的人選。但李四川駁斥該傳聞，強調自己的戶籍還在新北板橋，沒有任何參選意願。

對此，港媒《中評網》報導，李四川之所以不把戶口遷到高雄有兩點主要考量，除不讓外界認為是看衰韓國瑜外，還有不願在罷韓過關後，被推上戰場。在多方考量之下，李四川決定力挽狂瀾，盡全力保全韓國瑜。

(中時電子報)