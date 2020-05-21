投資人再度押注經濟將迅速從新冠肺炎的防疫封鎖措施中復甦，以及聯準會可能推出更多激勵措施，周三華爾街股市三大指數收高，為5個交易日以來第4天上漲。

美國各州開始放寬封鎖措施，投資人看好經濟將快迅復原。周三收盤，道瓊工業平均指數漲369.04點或1.52%，為24,575.9點。標普500指數漲48.67點或1.67%，為2,971.61點。那斯達克綜合指數漲190.67點或2.08%，為9,375.78點。

標普500指數站上兩個月高點，盤中一度突破被視為主要反壓區的百日移動均線。那斯達克指數收於3個月新高，較2月19日創下的歷史高點僅距離4.5%。

標普500指數11大類股全面收高，以能源股表現最佳，收漲3.82%。通訊服務股居次，收漲2.70%。科技股漲2.12%，排名第三。

達美航空（Delta Air Lines）執行長表示有信心，旅行活動將在接下來12～18個月內恢復。紐約證交所航空股指數應聲大漲5.35%。

目標百貨（Target Corp）股價下挫2.87%，其上季電商營收激增，但不敵防疫相關成本，單季獲利暴跌64%。

臉書宣布新的電商功能Facebook Shop，股價大漲6.04%，收在229.97美元，創歷史新高。防疫囤貨需求題材持續發酵，亞馬遜漲1.98%，收在2,497.94美元，亦創歷史新高。

小型股羅素2000指數收漲近3%，表現優於大型股指數。小型股在經濟擺脫衰退時表現較佳。

(時報資訊)