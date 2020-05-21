網友分享小豬懺情文懶人包。（圖／翻攝爆廢公社臉書社團）

羅志祥（小豬）和周揚青日前結束9年情，呼應周揚青的分手文，羅志祥昨(20日)挑在520這天曬出給周揚青的懺情文，字數長達7千多字，但引來兩極評論，有爆廢公社的版主見此曬出截圖，虧看完眼睛很痠，並濃縮成12字懶人包，虧全篇文章簡單來說就是「求妳別把我的事抖出來，拜託。」

小豬昨突襲PO出以「男孩，女孩」為標題的文章，內容用簡體字首度分享他和周揚青相戀9年的經過，最後更再次向周揚青道歉，疑有意復合。周揚青這方冷回應，網友則有不同看法，爆系公社版主「范爺」范果旺也分享小豬發文的截圖，吐槽說：「『繼續閱讀』按下去有7400多字，實在看的眼睛好痠」。

范果旺也笑說，自己為了服務網友製作了懶人包，並強調這懶人包是「單純我個人主觀看法」，要小豬別告他，之後丟出懶人包12字：「求妳別把我的事抖出來，拜託」，網友則回應：「好精闢啊」、「你不早說，害我浪費時間看完，還看不出個所以然」、「秒懂」、「感謝分享」。

(中時電子報)