屏東1名退休婦人某次買刮刮樂意外中了200萬大獎，從此就堅信買彩券會致富，終日沉溺在刮刮樂抽獎活動，甚至將她一身積蓄全都賠入，整天待在獎券行內不肯離開，最後將300萬退休金瞬間花光。婦人的兩名女兒見狀不對，立即向法院聲請「輔助宣告」強制執行，作為輔助人來協助母親，希望透過法律行為來約束制止母親彩券成癮症。

據了解，該位退休婦人曾在某次購買刮刮樂時，刮中200萬的彩卷獎金，讓他喜出望外，認為自己的買運很好，因此經常上彩券行光顧，偶爾也會中小獎，讓他開始漸漸玩出興趣，將退休生活全投入研究刮刮樂彩卷上。

她甚至為了能刮到更多彩卷，還應徵到彩卷行上班，將每個月的薪資全數花在購買彩卷上，甚至走火入魔到把自己300萬退休金全數花光，最後身無分文下，更將房子賣出，兩名女兒眼見母親沉迷彩券，行為愈來愈離譜，還特別拿著母親照片，一一拜訪每家彩卷行，拜託別賣給母親，但母親得知後，卻跑去其他社區購買，女兒們只好向法院聲請「輔助宣告」。

據了解，「輔助宣告」是自然人若有精神障礙、人際溝通、理解能力稍弱。譬如領有身心障礙手冊的人，可以生活自理但易被詐騙，聲請人可向法院聲請對此人「輔助宣告」，同時也會選出輔助人來幫助受輔助宣告人處理特定事情，如消費借貸、訴訟行為等，要經過輔助人的同意才能生效。法官裁准女兒們擔任婦人的輔助人，要求兩人盡早帶母親就診。

(中時電子報)