蕭亞軒去年9月生日時大方認戀小16歲的帥氣黃皓,兩人更在MV中曬恩愛閃瞎眾人,不過在520前夕黃皓曬出跟小狗的自拍照,被網友猜測在暗示自己是「單身狗」,3年戀情似乎畫下句點,不過隔天就被蕭亞軒的放閃照打臉。

蕭亞軒與黃皓在520放閃閃瞎網友。(圖/蕭亞軒、黃皓微博)

許多愛侶趁著5月20日完成終身大事跟放閃,蕭亞軒也不惶多讓在520當天分別在微博PO出兩人躺在床上,彼此深情對望合照,寫道:「We steal the night. 我的心被你偷走了」,更特地選在13點14分發文,暗藏「20205201314」的小巧思,對此黃皓也PO出同張合照,並甜蜜回應:「We own the night.我的心也被你偷走了」,曬恩愛舉動讓網友直呼閃瞎了。

不過兩人放閃舉動不只這一樁,某次蕭亞軒開直播時,黃皓不僅在鏡頭後方用充滿愛的眼神注視她,更在鏡頭前甜吻蕭亞軒,當下讓網友直呼「甜爆了」。

(中時電子報)