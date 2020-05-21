關鍵字：追責中國，世衛大會，被孤立，台灣問題，世衛組織，醫生心理，算卦心理，士大夫心理，殖民心理，酸葡萄心理，看戲心理，沮喪心理。

大陸人民大學習近平新時代大陸特色社會主義思想研究院副院長、國際關係學院教授、國家發展與戰略研究院研究員王義桅21日在《環球時報》撰文指出，近日一篇題為〈面對116國圍攻，中國站在世衛孤獨的舞台〉的公眾號文章稱，在澳洲的牽頭下，116個國家要對大陸追責。事實上，世衛大會上根本沒有出現所謂大陸「被孤立」的情況。反而是美國搞「追責中國」鬧劇、炒作台灣問題，以此要脅世衛組織，最終自取其辱。

文章稱，炒作世衛大會「追責」決議案，只是互聯網輿論被帶偏的冰山一角。問題是，為何類似喊「狼來了」的聲音一再在輿論場出現，每每能掀起波瀾？

「中國被國際社會孤立論」，實際上是唱衰大陸的又一變種，是多種灰暗心理的折射：

醫生心理：「預言最壞的結果……如果病人死了，醫生的預言就得到了驗證；如果病人康復了，醫生就彷彿創造了奇跡。」路易·N·馬格納著作《醫藥的歷史》中的這句話，揭示不少國內外唱衰大陸學者的心理。

算卦心理：利用百年未有之大變局風險、危機重重心理，算中顯得高明，算不中說你僥倖。

士大夫心理：指點大陸顯示獨立學者身分，以公共知識分子自居，唱衰大陸顯示自己冷靜、理性。

殖民心理：一些人迄今仍有被殖民烙印，不相信大陸抗疫能比美國做得好--美國醫療科技手段如此發達，怎麼可能有那麼多感染和死亡病例？

酸葡萄心理：自己國家沒有集中力量辦大事的能力，於是小題大做唱衰「中國模式」。大陸抗疫做得好，那沒有什麼，因為是所謂「集權國家」，侵犯隱私權；如果大陸抗疫失敗，那是必然的，因為民主才是最佳治理模式。

看戲心理：一些對陸不友好的人士巴不得大陸「出事兒」，正好安撫他們的陰暗心理。

沮喪心理。嫉妒大陸成功，後悔當年「幫助」大陸融入國際社會，只能唱衰、攻擊相關人、事，發洩沮喪。美國《外交政策》網站近日刊文《大脫鉤》稱，大陸「入世」是發達國家對陸經濟關係中的「原罪」。

王義桅強調，當然，要區分善意提醒、客觀分析與唱衰的區別，不給質疑者扣帽子。不管如何聳人聽聞，要回歸常識。將援助100多個國家、在世界共同抗擊疫情中發揮舉足輕重作用的大陸，說成是遭全世界唾棄的惡魔，無論出於什麼心理，都一定是違反基本常識。

(中時 )