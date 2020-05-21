雖然周二美晚殺尾盤收黑下來，不過台股周三如預期在台指期結算刻意撐盤下，以上漲47點收在10907點，成交量為1686億。

看法不變短線應該仍是在月線~半年線10700~11100區間震盪，要直接往上突破半年線、沿月線一路盤堅上去機率仍不大，畢竟後續仍須留意5、6月營收以及美第二季經濟數據極差。

若下來跌破月線關鍵支撐，則小心一波較大幅度回檔修正，來反映後續歐美經濟復甦速度可能低於預期，或第二季經濟數據基本面利空，如此少則回到季線10400~10500上下，深則9500~萬點上下。

萬一經濟活動解封後出現第二波疫情明顯攀升，或有較大經濟數據或美中利空，則不排除再來十年線上下打第二隻腳，才是繼8523點之後第二次定存解約的大買點。

待下半年疫情過景氣開始復甦、加上熱錢淹腳目(全球央行降息加QE無上限)，將展開另一波超級大多頭行情，波段大漲上去，若無意外，明年有機會挑戰歷史高點12682點下。

(時報資訊)