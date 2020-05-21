亞馬遜20日發布首款遊戲軟體《Crucible》，加速揮軍遊戲領域，擬與其他遊戲大廠爭奪市場大餅。

這款免費的射擊遊戲是亞馬遜遊戲工作室（Amazon Game Studios）自2012年創立以來，第一個高成本製作的遊戲軟體。

外界認為亞馬遜進軍遊戲業只是玩票性質，但Wedbush證券分析師派屈特（Michael Pachter）表示，亞馬遜可能依循過去在書籍和音樂市場的模式，跨足遊戲分銷業務。

(工商 )