亞馬遜首款遊戲軟體問世 09:142020/05/21 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞馬遜20日發布首款遊戲軟體《Crucible》，加速揮軍遊戲領域，擬與其他遊戲大廠爭奪市場大餅。 這款免費的射擊遊戲是亞馬遜遊戲工作室（Amazon Game Studios）自2012年創立以來，第一個高成本製作的遊戲軟體。 外界認為亞馬遜進軍遊戲業只是玩票性質，但Wedbush證券分析師派屈特（Michael Pachter）表示，亞馬遜可能依循過去在書籍和音樂市場的模式，跨足遊戲分銷業務。 (工商 ) #亞馬遜 #遊戲 #遊戲軟體 #首款 #依循 也許您會感興趣 推薦閱讀 遊戲股玩出旺季行情 19:152020/05/17 財經 網紅重壓飆股大賺千萬 專家反揭散戶投資兩大忌 09:532020/05/17 財經 疫情肥了亞馬遜 送貨員卻苦哈哈 19:112020/05/17 國際 胡瓜遊戲狠摔臉朝地 嘆郭婷筠「有女魔王血液」 19:322020/05/17 娛樂 NVIDIA宣布推出業界首款 專為25G優化的安全智慧網卡 09:142020/05/18 財經 騰訊80款遊戲 將落實防沉迷新規 11:292020/05/18 財經 力邀谷歌亞馬遜 設研發中心 04:102020/05/20 財經要聞 複製貼上的招商劇本？ 04:102020/05/20 財經要聞 意法半導體推出首款航太級可配置整合限流器 09:202020/05/20 財經 《科技》台北國際電玩展 線上服務平台開跑 16:482020/05/20 財經 財經熱門新聞 北京慌了！陸廠救不了華為 專家爆最大敗筆 - 財經 台積電掉槍 三星奪單華為？真相竟是… - 財經 1分鐘讀財經》供應鏈爆料：華為急下單台積電 9月前出貨 - 財經 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 散戶小心！520尾盤出怪招 專家洩明天台股漲跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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