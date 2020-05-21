巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的「佛系抗疫」決策，讓巴西淪為新冠肺炎重災區，巴西19日的新冠肺炎死亡人數創下逾千人紀錄後，美國總統川普正考慮對巴西祭出旅遊禁令。

川普在白宮向記者表示：「我們考慮對巴西祭出旅遊禁令，希望不會有問題。我不希望巴西民眾到這裏感染美國民眾。毫無疑問，巴西遇上麻煩。」

巴西19日的新冠肺炎死亡案例創下1,179例紀錄，遠遠超越5月12日的前次高點紀錄881例。

(工商 )