巴西疫情慘重 川普擬對巴西祭出旅遊禁令 09:142020/05/21 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的「佛系抗疫」決策，讓巴西淪為新冠肺炎重災區，巴西19日的新冠肺炎死亡人數創下逾千人紀錄後，美國總統川普正考慮對巴西祭出旅遊禁令。 川普在白宮向記者表示：「我們考慮對巴西祭出旅遊禁令，希望不會有問題。我不希望巴西民眾到這裏感染美國民眾。毫無疑問，巴西遇上麻煩。」 巴西19日的新冠肺炎死亡案例創下1,179例紀錄，遠遠超越5月12日的前次高點紀錄881例。 (工商 ) #巴西 #旅遊禁令 #新冠肺炎 #紀錄 #祭出 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎衝擊弱勢家庭 滙豐攜手展望會贈防疫健康包 11:192020/05/17 生活 新冠肺炎衝擊全球 教皇也不行了！ 15:052020/05/17 時事 聯準會主席鮑爾：美國經濟復甦取決於新冠肺炎疫苗 07:502020/05/18 財經 NVIDIA擴大NVIDIA Clara規模 共同防範新冠肺炎 09:142020/05/18 財經 台新冠肺炎病例連11日零確診 白河蓮農送蓮子打氣 16:152020/05/18 生活 新冠肺炎影響產銷 青農推黑豆漿搶市 16:582020/05/18 生活 最新研究：新冠肺炎患者擺脫病毒需要17天 22:422020/05/19 國際 凱昌創新醫療新品 因應新冠肺炎 04:102020/05/20 投資理財 英《柳葉刀》雜誌：逾8成重症新冠肺炎 原有慢性病 15:572020/05/20 兩岸 法匹拉韋對新冠肺炎有效 日臨床研究仍存疑 23:222020/05/20 國際 財經熱門新聞 北京慌了！陸廠救不了華為 專家爆最大敗筆 - 財經 台積電掉槍 三星奪單華為？真相竟是… - 財經 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 台積電停接華為新單？陸行之4字打臉 - 財經 遭台積電斷貨能活多久？華為最後死期曝光 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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