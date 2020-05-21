Google推出自有品牌手機Pixel，並為此併購宏達電手機研發團隊，但Pixel卻老是賣得不夠好。Google與Alphabet執行長Sundar Pichai接受外媒訪問時表示，硬體是Google實現未來運算願景的一環，Google會維持硬體開發的長期承諾，現在對硬體投入的努力，還需要3至4年才能看到實際成果，不過他也強調，硬體事業必須建立在財務可持續性的目標之上。

Google以往硬體產品分散在不同事業單位，隨著Google在2018年初斥資11億美元合併宏達電智慧型手機研發團隊後，已將硬體研發團隊整合。不過Pixel手機推出至今，據了解，每一代銷售量都普普通通，不僅沒有什麼成長，Pixel 4系列銷售量甚至還出現「倒退嚕」的窘境，在Pixel手機銷售欠佳下，硬體產品很難獲利，也讓硬體團隊的前景備受關注。

身兼Google與母公司Alphabet執行長的Sundar Pichai表示，Google會維持開發自有品牌硬體的長期承諾，過去幾年硬體事業處於整合期，不過，去年推出的平價手機Pixel 3a獲得Google手機有史以來最好的評價，結合螢幕與智慧音箱的Nest Hub銷售量好，都是硬體部門整合至今所取得的具體成果，但他也承認，經營硬體事業很難。

他進一步表示，Google對於運算的發展有自己的願景，如果沒有自己做硬體、軟體與生態系統，會很難往預定的方向前進，然而他也清楚，硬體的世界很複雜而且Google經驗不足，各種荊棘與起伏難免，現在投入的許多努力還需要3至4年的時間才有機會實現。

對於硬體事業表現是否有時間表，Pichai表示，硬體的投資包括科技研發投入、供應鏈的建立與即時性的投入，這是很大的投資，而硬體事業的表現好或不好，也必須放在運算能力、生態系統的脈絡裡一起看，除了持續推動運算能力發展外，硬體更能夠引導生態系統發展，比如說與三星合作開發的智慧型手機Galaxy Nexus、由華碩代工的平板電腦Nexus 7，都為當時的Android硬體生態系立下標竿，並奠定之後一路以來的成功，但他也強調，硬體事業必須建立在財務可持續性的目標之上，整體才能做得好。

而在自有品牌手機Pixel的發展上，Pichai表示，Google將會持續同時投資在高階與中價位入門機種兩個方向，中價位入門機是市場主流，高階產品則是推動行動運算發展的重點，當然在高階產品花的時間與資源會多很多。

雖然Pichai對於Google硬體部門難得有清楚的剖析，可是他對於硬體部門是否獲利、Pixel手機銷售量是否滿意，都沒有正面回答。

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(中時電子報)