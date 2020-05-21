日媒在18日報導指出，因為美國商務部實施的華為新禁令，台積電決定停止接受華為的新訂單，雖然相關消息已被台積電澄清為市場傳言，但仍造成不少話題，對此，前外資知名分析師陸行之今(21)日在臉書上表示，如果說台積電停接華為新單，那要如何拿各種訂單數據去向美國申請核可，直言這個消息是「邏輯不通」。

日經亞洲評論日前引述知情人士說法，提到台積電已經停接華為新訂單，不過生產中的訂單或是禁令之前接到的並不會受到影響。隨後，台積電向外媒回應，報導僅是「市場傳言」，不評論單一客戶、訂單狀況。

儘管如此，市場還是對此各有解讀，前外資知名分析師陸行之也在臉書發表看法，他提到，近期市場傳出台積電將停止接華為訂單，雖然沒有內線消息，但如果真的在5/15號後全面停止接單，那台積電要如何拿各種訂單數量、產品規格去跟美國商務部申請執照，然後等著120天後全數龜苓膏，感覺「邏輯不通」。

其實，這樣的看法也是其來有自，早在美國商務部宣布華為新禁令時，就有政府官員表示，新規主要是在保護美國與其企業，這是許可要求，並非代表拒絕，因此，若有申請有機會，那為何要平白無故的放棄呢。

(中時電子報)