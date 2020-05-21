在疫情肆虐下，蔡英文總統昨天（20日）在台北賓館宣示就職，展開了她的第二個任期。財信傳媒董事長謝金河表示，小英在抗疫有成的情況下，挾著高民調支持度展開新旅程，正如她就職演說揭示的，如何為台灣經濟找活路？這是重中之重。他建議，例休制度、金融管制以及稅制必須進行鬆綁，才能讓台灣真正走向世界。

謝金河在臉書發表「小英總統的新使命：鬆綁台灣！」一文指出，除了展開新任期，小英也重新就任民進黨主席，接下來改造黨，迎接2022年地方選舉的挑戰，這是小英總統眼前的重要任務。但最核心的是在疫情中，全球經濟千瘡百孔之際，台灣如何能在拚經濟中也能像防疫超前部署？他認為，首先要為台灣的經濟及法規鬆綁，未來誰能掙脫綁在自己身上的枷鎖，就能勝出。

他說，這次疫情重擊全球，但脫穎而出的，如Amazon、Netflix、Zoom、Nvidia或是騰訊等，這些企業都是宅經濟或是居家辦公的典型代表，這次疫情衝擊，很多企業都規定員工居家辦公，大家透過視訊會議開會，工作型態完全改變。但台灣的勞檢仍無限上綱，勞工局要大家添購打卡鐘打卡。全球新經濟浪潮席捲而至，這個世界已不再是朝九晚五的工作型態，但台灣卻把自己愈綁愈緊。

謝金河表示，小英總統應好好規劃台灣產業經濟的鬆綁行動，除了例休制度，台灣的金融管制全球最嚴格，也讓台灣失去競爭力，台灣也不可能成為全球金融中心；還有全球最熱門的人才爭奪戰，假如我們的稅制不改，台灣根本不可能吸引全世界一流人才！這些看得很清楚的問題，每一個問題都有很多既得利益團體卡住，也讓改革腳步步步維艱。這次是民進黨二度完全執政，完全執政也必須負完全責任，期待小英總統能逐一為台灣解開身上枷鎖，讓台灣真正走向世界！

(中時電子報)