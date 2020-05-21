總統府秘書長陳菊卸任，傳陳菊可望出任監察院長，並兼任首屆國家人權委員會主委。對此，臉書粉絲專頁「中華民國讚」想起陳水扁女兒陳幸妤的一句話，引發網友熱議，表示「真正的東廠來了」、「高雄的年輕人還想要罷韓嗎？」

「中華民國讚」日前在臉書酸說，「恭喜陳菊出任監察院長！大家猜猜看廉政署長會不會是陳水扁？不禁又想起陳幸妤的名言：民進黨哪個人選舉沒拿我爸錢？」

對此，網友表示，「根本和珅在世，唉」、「817不在乎這些！有芒果乾吃就茫了！」「看到這種名單 試問高雄的年輕人還想要罷韓嗎？」「哈哈哈！這幾句話另類的永垂青史！」但也有人認為，「當官需要錢 這事是不分藍綠的」。

2008年陳幸妤面對媒體時，突然爆走，激動表示「民進黨那些人，誰選舉不需要錢，我爸哪個選舉沒有給他們錢？」「蘇貞昌沒拿到錢嗎？謝長廷沒拿到錢嗎？陳菊在高雄沒拿到錢嗎？那時候辦愛河的那一個遊行，沒拿到錢嗎？」

(中時電子報)