立院會議。(圖/中時電子報 直播)

第 73屆世界衛生大會（WHA）18日以視訊方式舉行，衛福部17日證實仍未收到邀請函。衛服部長陳時中、外交部長吳釗燮今赴立院進行「我國參與WHA世界衛生大會專題報告」。陳時中曾表示，WHA在11月仍有一場實體會議，「若實體會議可如期舉行將積極爭取」。

吳釗燮表示，此次國際友台聲音大幅擴大，加拿大等國也表態支持台灣參與WHA。衛福部次長次長何啟功表示，衛福部要呼籲WHA正是台灣2300萬人的健康。

民進黨立委羅志政表示，今早美方通過售我潛艦MK48重型魚雷，是否表示表示美方支持我潛艦國造的政策，吳釗燮表示，美方是支持我潛艦國造的，我方與美方技術合作，向來緊密，且魚雷也是潛艦必要裝備。

對於外交部是否就聯合國世界衛生組織總務委員會將在9月召開，外交部是否知曉有哪些國家是友好國家？是否會把有關提案放入大會討論？外交部也過評估嗎？外交部國際組織司司長陳龍錦表示，這是不公開會議，應該不會被戳掉，第二回合，外交部會多做調查，不讓國人有過大落差。

對於外交部援外2千萬片口罩，羅致政建議，外交部能否提供給外館館長口罩10萬票口罩，讓外館館長更靈活運用在外交手段上，他說，這僅是建議，提供給外交部參考。

(中時電子報)