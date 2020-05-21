大陸軍媒《解放軍報》「鈞聲」專欄21日刊文指出，美國疫情呈暴發態勢，大陸忙於防控新冠肺炎疫情時，美國「蓬佩奧們」卻一邊將黑手伸向新疆、台灣、香港，藉著通過所謂「法案」，頻頻粗暴干涉大陸內政；一邊拋出「中國製造了病毒」「中國隱瞞了疫情」等荒唐論調，妄圖在國際社會汙名化大陸，陷大陸於道義險境。這種趁火打劫的醜惡伎倆，可謂無所不用其極。

文章稱，說到趁火打劫，「蓬佩奧們」絕對稱得上「慣犯」：但凡嗅到些許機會，便迫不及待撲將上去。他們曾趁著伊朗國內局勢動盪，出台制裁措施施以高壓；也曾趁著卡達與沙烏地等國交惡，玩起「兩頭通吃」把戲；還曾趁著香港修例風波，打著「民主與人權」的幌子，明目張膽為激進暴力分子撐腰打氣。

文章認為，深究起來，「蓬佩奧們」豈止慣於趁火打劫，更善於放火縱火！這些人先是煽風點火，繼而趁火打劫，偶爾還假惺惺滅火，唱了紅臉唱白臉，輪流登台，多番表演，好不熱鬧。

文章稱，看看中東等地區的亂象：伊拉克、阿富汗多年的動亂，難道不是美國發動「兩場戰爭」導致的？敘利亞等國持續動盪，美國大力推動的「阿拉伯之春」脫得了干係嗎？巴以衝突不斷加劇，還不是緣於美國播下的動盪火種？然而，美國一些政客卻總在放火之後，趁火打劫收割地緣政治利益。「蓬佩奧們」甚至還擺出救世主的姿態，自詡為天使，號稱帶來了和平。「蓬佩奧們」的做派可笑更可恥。一邊喊抓賊，一邊去做賊，把霸權主義美化成主持公道，把散播謠言包裝為言論自由。

文章指出，「蓬佩奧們」的下場註定是可悲的。有句話說得好：「善惡到頭終有報，只爭來早與來遲」。這句話在「蓬佩奧們」身上一次次得到應驗。比如在中東，任憑他們如何吹噓，美國都無可挽回地信譽掃地。

文章強調，此次新冠肺炎疫情，「蓬佩奧們」但凡用點心思在正道上，疫情也不至於在其國內蔓延至如此程度。由於防控混亂不堪，美國民眾深受其害，越來越多追求正義的美國人民發出質疑和抗議，蓬佩奧本人還被美國媒體歸入「史上最差國務卿」之列。

(中時 )